Im November 2020 - mitten im Corona-Börsen-Hype - reichte eine kurze Erwähnung im TV, um den Aktienkurs von va-Q-tec aus dem Stand um 45 Prozent auf das Rekordniveau von 53 Euro zu katapultieren. Immerhin erlebte der Anbieter von Spezialboxen zum Transport temperaturempfindlicher Dinge wie etwa Medikamente oder eben Impfdosen damals eine Sonderkonjunktur. Nun: Die Geschäfte ... The post va-Q-tec: Interessante Spekulation appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...