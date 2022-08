Warburg ist bullisch für VW: VW hat am vergangenen Donnerstag die Zahlen für das 2. Quartal veröffentlicht, die trotz des Gegenwinds auf der Seite der Rohstoffabsicherung (2,4 Mrd. €) deutlich über den Schätzungen lagen. Bereinigt um Hedging-Effekte lag das operative EBIT mit 7,035 Mrd. €. deutlich über dem Q1 2022 in Höhe von 4,963 Mrd. €. Insbesondere Porsche übertraf mit einer EBIT-Marge von 21,4 % deutlich den Rekordwert von 18,2 % im 1. Quartal 2022. Es ist davon auszugehen, dass der Konzern im Vorfeld des Porsche-Börsengangs im vierten Quartal Schaufensterdekoration betreiben wird. Warburg bestätigt die Kaufempfehlung.



Im nächsten Aktionärsbrief, welcher ab Mittwochnachmittag auch im Einzelabruf über Börsenkiosk.de erhältlich ist, geht es um einen möglichen Wertansatz von Porsche im Vergleich zu Ferrari nebst Einordnung in die aktuelle VW-Bewertung. Nur so viel sei gesagt: Es hagelt Bewertungsineffizienzen, die darauf warten gehoben zu werden.





