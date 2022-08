DGAP-News: Vantage Towers AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Vantage Towers erklärt sich bereit, die Gesellschaftervereinbarung in Bezug auf Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A ('INWIT') zu kündigen



01.08.2022 / 18:52

Vantage Towers erklärt sich bereit, die Gesellschaftervereinbarung in Bezug auf Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A ("INWIT") zu kündigen



Düsseldorf, 1 August 2022



Am 19. November 2020 trat die Central Tower Holding Company ("CTHC"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vantage Towers AG ("Vantage Towers"), der Gesellschaftervereinbarung zwischen Telecom Italia S.p.A. ("TIM"), Daphne 3 S.p.A. ("Daphne 3") und Vodafone Europe B.V in Bezug auf INWIT (der "INWIT-Gesellschaftervertrag") bei. Die Gesellschaftervereinbarung von INWIT (gültig bis zum 25. März 2023) wurde im Rahmen der Verschmelzung der passiven Infrastruktur von Vodafone Italien auf INWIT abgeschlossen, die am 31. März 2020 wirksam wurde.



Im Anschluss an die am 14. April 2022 unterzeichnete Entscheidung von TIM, ihre Mehrheitsbeteiligung an Daphne 3 (ein Unternehmen, das 30,2 % des Aktienkapitals von INWIT hält) zu verkaufen, hat Vantage Towers zugestimmt, die Gesellschaftervereinbarung von INWIT bereits vor dem Abschluss des Verkaufs der TIM-Beteiligung an Daphne 3 und in jedem Fall bis zum 31. August 2022 zu kündigen. Vantage Towers hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CTHC einen Anteil von 33,2 % am Aktienkapital von INWIT. Die Satzung von INWIT und die damit verbundenen Rechte von Vantage Towers bleiben unverändert.

