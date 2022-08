DJ PTA-Adhoc: Webac Holding AG: Tochtergesellschaft Webac Immobilien AG veräußert Grundstücke in Hagen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, 01.08.2022 (pta040/01.08.2022/19:10) - Die Webac Immobilien AG, eine Tochtergesellschaft der Webac Holding AG, hat am 29.07.2022 einen Kaufvertrag über die Veräußerung von Grundstücken in Hagen an ein international tätiges Handelsunternehmen unterzeichnet. Der Vollzug des Kaufvertrags wird für Oktober erwartet. Die Webac Holding AG erwartet aus der Veräußerung einen ihr zurechenbaren Buchgewinn auf IFRS-Basis in Höhe von ca. EUR 65.000. Der Erlös aus dem Verkauf wird im Übrigen zunächst zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verwendet. Die Webac Holding AG wird über eine alternative Anlage der danach verbleibenden Mittel zur Sicherung der künftigen Liquidität der Gesellschaft entscheiden. Mit dem wirtschaftlichen Übergang, der ebenfalls für Oktober erwartet wird, werden die bislang aus den Grundstücken erwirtschafteten Mieterträge wegfallen. Die Gesellschaft sieht die Liquidität der Gesellschaft aber weiterhin gesichert.

Der Vorstand

Kontakt: Konrad Steinert Vorstand Webac Holding AG k.steinert@webac-ag.com

Aussender: Webac Holding AG Adresse: Albert-Latz-Str. 3, 53879 Euskirchen Land: Deutschland Ansprechpartner: Konrad Steinert Tel.: +49 2251 129130 E-Mail: info@webac-ag.com Website: www.webac-ag.com

ISIN(s): DE0008103102 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf

