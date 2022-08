DJ PTA-DD: OMV Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta043/01.08.2022/21:31) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Catherine Renard 2 Grund der Meldung Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die a) Position/Status Führungsaufgaben wahrnimmt (Jean-Baptiste Renard, Mitglied des Aufsichtsrats) b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name OMV Aktiengesellschaft 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,14 44 EUR 40,16 15 EUR 40,19 57 EUR 40,18 77 EUR 40,18 68 EUR 40,36 29 EUR 40,46 61 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,2392 351 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Aquis MIC AQEU a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,17 105 EUR 40,27 103 EUR 40,28 103 EUR 40,35 51 EUR 40,41 99 EUR 40,47 99 EUR 40,47 4 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,3215 564 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XVIE a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,16 53 EUR 40,30 54 EUR 40,35 103 EUR 40,39 64 EUR 40,44 107 EUR 40,43 99 EUR 40,47 98 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,3830 578 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts CBOE Europe Equities MIC CCXE a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,405 44 EUR 40,43 14 EUR 40,43 34 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,4180 92 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts CBOE Europe MIC CCRM a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,42 106 EUR 40,46 67 EUR 40,51 82 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,4594 255 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts XTX Markets MIC XTXE a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,43 53 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,43 53 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts CITADEL Connect Europe MIC CCEU a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,51 52 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,51 52 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts VIRTU Financial Ireland Ltd MIC VFIL a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 40,29 55 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 40,29 55 e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts HRTEU Limited MIC HREU 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Der Erwerb erfolgte im Rahmen einer Lebensversicherung. Versicherungsnehmer und Begünstigter ist die Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt (Jean-Baptiste Renard, Mitglied des Aufsichtsrats der OMV Aktiengesellschaft). Begünstigter im Falle des Ablebens des Versicherungsnehmers ist die Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt.

(Ende)

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1659382260464 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2022 15:31 ET (19:31 GMT)