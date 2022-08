AT&S: neue Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn!

Ausbau der Werke in China und Malaysia! Der Wachstumskurs bei Austria Technologie & Systemtechnik (ATS) soll fortgesetzt werden!

Symbol: ATS ISIN: AT0000969985

Rückblick: Die österreichische Technologieaktie zeigte gegenüber dem Gesamtmarkt und insbesondere gegenüber dem Tech-Sektor relative Stärke und legte in den vergangenen sechs Monaten rund 8.5 Prozent zu. Nach dem jüngsten Rücksetzer vom Pivot-Hoch sehen wir eine gute Einstiegsmöglichkeit für einen Long-Trade. Die Hammerkerze signalisiert, dass es einen kräftigen Bounce nach oben geben könnte.

Chart vom 01.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 47.35 EUR





Meine Expertenmeinung zu ATS:

Meinung: Der Leiterplattenhersteller aus Leoben in der Steiermark konnte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) zweistellig und den Gewinn dreistellig steigern und somit neue Rekordwerte erzielen. Somit kann sich das Unternehmen erlauben, die Dividende kräftig zu erhöhen. Die mittelfristigen Prognosen konnten bestätigt werden. Mit dem Ausbau der Werke in in Chongqing in China sowie in Kulim in Malaysia ist geplant, die Wachstumsstrategie fortzusetzen. Spezialität des Hauses sind IC-Substrate, die in Notebooks und PCs als Verbindungselemente zwischen Leiterplatte und Chip zum Einsatz kommen. Kunden sind neben Apple diverse Abnehmer aus dem Automobilsektor.

Mögliches Setup:

Setup: Das Kaufsignal platzieren wir über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter der vom 19. Juli. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 25. Juli an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ATS.

Veröffentlichungsdatum: 01.08.2022

