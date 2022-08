Avanci gab bekannt, dass Marianne Frydenlund, eine weltweit führende Expertin im Bereich der Lizenzierung von geistigem Eigentum, zu Avanci gekommen ist, um neue Programme für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) jenseits der Automobilbranche zu entwickeln und zu leiten.

Marianne Frydenlund, a global leader in intellectual property licensing, has joined Avanci to develop and lead new programs for the Internet of Things (IoT) beyond the automotive industry. (Photo: Business Wire)