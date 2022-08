Verbessertes Innensprühverfahren steigert die Produktionseffizienz von Aluminiumdosen

PPG (NYSE: PPG) gab heute PPG INNOVEL PRO bekannt, eine optimierte Innensprühbeschichtung, die kein Bisphenol-A (BPA) und keine Bisphenol-Ausgangssubstanzen enthält und robustere Anwendungseigenschaften für die unendlich wiederverwertbare Aluminium-Getränkedose bietet.

PPG INNOVEL PRO coating is an enhanced internal spray coating that uses no bisphenol-A (BPA) or bisphenol starting substances while offering better application properties for aluminum beverage cans. (Photo: Business Wire)

PPG Innovel PRO ist eine hochwirksame Acrylbeschichtung der nächsten Generation, die sich auf die fast zehnjährige Erfahrung von PPG Innovel als die am weitesten verbreitete BPA-freie Getränkeinnensprühbeschichtung auf dem Markt stützt. Das Unternehmen geht davon aus, dass PPG-Innovel-Beschichtungen bislang für über 220 Milliarden Dosen in mehr als 40 Ländern verwendet wurden.

Die PPG Innovel PRO-Beschichtung erfüllt alle weltweit zum Verbraucherschutz etablierten Lebensmittelkontaktnormen und bietet mit ihren verbesserten Anwendungseigenschaften betriebliche Vorteile für Dosenhersteller in aller Welt.

"In der wachsenden und dynamischen Getränkedosenbranche werden Lösungen benötigt, die alle internationalen Vorschriften zur Entfernung von Bisphenolen aus Beschichtungen mit Lebensmittelkontakt erfüllen und zugleich maximale Produktionsgeschwindigkeiten und minimalen Verderb gewährleisten", sagte Amy Ericson, PPG Senior Vice President,

Verpackungsbeschichtungen. "Die PPG-InnovelPRO-Beschichtung ist eine zukunftsweisende Lösung, bei der kein BPA oder andere Bisphenol-Ausgangssubstanzen verwendet werden und die zugleich die Integrität von Dosen und Getränken schützt."

Die PPG-Innovel-PRO-Beschichtung, die mit dem PPG SAFEASSURE-Protokoll für die Entwicklung sicherer Beschichtungen mit Lebensmittelkontakt validiert wurde, unterstützt die immer größere Bandbreite an Füllgütern, die Getränkemarken in Dosen abfüllen wollen, auf zuverlässige Weise. Sie weist ein geringeres Migrationsprofil auf als Standard-Epoxid- und Epoxid-ähnliche Beschichtungen, und alle PPG-Innovel-Innensprühbeschichtungen haben die CRADLE-TO-CRADLE-Materialgesundheitszertifizierung in Platin des Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute erlangt.

"Die Innovation geht aber über das Produkt selbst hinaus", sagte Ericson. "PPG liefert seinen Kunden eine stabile Lieferkette mit Produktionsstandorten weltweit. Darüber hinaus wird die neue Beschichtung von branchenführenden technischen und regulatorischen Support-Teams unterstützt, die mit ihrem Fachwissen den reibungslosen Betrieb vor Ort beim Kunden sicherstellen. Die PPG-Innovel-PRO-Beschichtung stellt einen großen Schritt nach vorn für die Branche dar, denn sie erlaubt es großen Getränkemarken, auf effizientere Weise sicherere und nachhaltigere Getränke in Metallverpackungen anzubieten, mit denen sich die Verbraucher von heute wohlfühlen können."

