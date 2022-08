DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Personalie

02.08.2022 / 07:30

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group verkündet Erweiterung des Aufsichtsrates Berlin, 2. August 2022 - AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, hat zwei neue Mitglieder in ihren Aufsichtsrat berufen, die die Expertise der Gruppe in den Bereichen Marketing, Finanzdienstleistungen und ESG weiter stärken. Vassilia "Nelly" Kennedy (52), Senior Global Managing Director Google Brand, und Lars Santelmann (59), bis Februar 2022 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, wurden im Juni von der Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Gerhard Cromme, Vorsitzender des Aufsichtsrates von AUTO1 Group: "Wir sind sehr froh, dass wir mit Nelly Kennedy und Lars Santelmann zwei renommierte Experten auf ihren Gebieten für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten. Wir heißen sie im Namen der AUTO1 Group herzlich willkommen und freuen uns auf ihre Mitwirkung im Aufsichtsrat." Nelly Kennedy verfügt über langjährige, internationale Führungserfahrung im Bereich Marketing und PR sowie im Change Management und hatte unter anderem leitende Positionen bei Benetton Sportsystem/KÄSTLE SKI, adidas AG und Condé Nast Publishing inne. Seit 2015 gehört sie zum globalen Marketing-Führungsteam von Google. Im Rahmen ihrer Aufsichtsratsfunktion bei der AUTO1 Group ist sie Vorsitzende des Marketing- und Branding-Ausschusses der Gruppe. Nelly Kennedy: "Der digitale Gebrauchtwagen Sektor ist in einer sehr spannenden Phase, und ich freue mich, gerade jetzt dem Aufsichtsrat von AUTO1 beizutreten. AUTO1 hat die besten Chancen, seine bereits jetzt führende Marke weiter zu stärken, und genau dabei werde ich das Führungsteam begleiten." Lars Santelmann blickt als Manager in der Automobilbranche auf eine lange Karriere im Volkswagen-Konzern zurück, unter anderem als Chief Sales Officer der SEAT S.A. und bei der Volkswagen Financial Services AG, wo er mehrere Jahre lang als Vorstandsmitglied tätig war, bevor er 2015 zum CEO ernannt wurde, eine Position, die er bis Februar 2022 inne hatte. Im Rahmen seiner Aufsichtsratstätigkeit bei AUTO1 Group leitet Herr Santelmann den ESG-Ausschuss und ist außerdem Mitglied des Prüfungsausschusses. Lars Santelmann: "Ich freue mich darauf, das Führungsteam von AUTO1 dabei zu unterstützen, den Gebrauchtwagenmarkt in Europa weiter zu digitalisieren. Sie haben einen echten Champion im Online-Bereich geschaffen, und ich freue mich über die Chance, dem Team dabei zu helfen, das riesige und wachsende Marktpotenzial weiter auszuschöpfen." Nelly Kennedy tritt die Nachfolge von Andrin Bachmann an, der das Gremium im Juni verlassen hat, während Lars Santelmann als neues sechstes Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Eine Übersicht des gesamten Aufsichtsrats der AUTO1 Group mit weiteren Informationen zu allen Mitgliedern befindet sich auf der Homepage der Group unter www.auto1-group.com/de/company/. Über AUTO1 Group Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2021 einen Umsatz von 4,78 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für weitere Informationen besuchen sie bitte www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

