Das Tief bei SILTRONIC sollte ausgelotet ein. Der operative Rückenwind hält an. Erstens: Der US-Kongress hat nach mehr als einem Jahr Verhandlungen beschlossen, die Chip-Branche inklusive F&Einnerhalb der nächsten zehn Jahre mit über 250 Mrd. $ zu fördern. SILTRONIC profitiert als internationaler Wafer-Zulieferer indirekt. Zweitens: Unabhängig davon hat die WACKER CHEMIE-Tochter ihre Prognose erhöht. 2022 will man die Erlöse um 21 bis 27 % steigern, bisher ging man von einem Plus von 15 bis 22 % aus. Davon sollen weiterhin 34 bis 37 % als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. KGV 7 zu 8 bleiben schlicht zu günstig, auch wenn das Geschäft traditionell zyklisch ist. Bislang gilt aber: Mit Blick auf die Nachfrage zeichnet sich für den Wafer-Hersteller keinerlei Abschwächung ab. Die Nachfrage liegt oberhalb der Produktionskapazitäten. Kaufen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





SILTRONIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de