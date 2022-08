Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Konkurrenten Arkopharma übernehmen. "Durch die geplante Übernahme stärken wir unsere internationale Präsenz in West-Europa und erschließen uns erstmals den Zugang zum französischen Markt", so Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier. Dermapharm bietet dem Finanzinvestor Montagu Private Equity rund 450 Millionen Euro.Arkopharma mit Sitz in Carros bei Nizza ist laut Dermapharm französischer Marktführer für Nahrungsergänzungsmittel und stellt ...

