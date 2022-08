Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Die meiste Zeit des gestrigen Handelstages notierte der DAX moderat im Plus. Am Ende ging ihm dann aber etwas die Kraft aus. Er verbuchte einen minimalen Verlust von 0,03 Prozent. Damit schloss er bei 13.479 Punkten. Marktidee: Deutsche Börse. Die Aktie der Deutschen Börse hatte im Juli 2020 ein Rekordhoch markiert und schwenkte anschließend in den Korrekturmodus über. Der Kursschub der vergangenen Handelstage beförderte das Wertpapier nun aber auf ein neues Rekordhoch sowie über die Rückkehrlinie des vom November 2020 ausgehenden Trendkanals. Der Weg des geringsten Widerstands weist somit in allen Zeitebenen aufwärts. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf