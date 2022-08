NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Halbjahreszahlen von 114 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den starken Ergebniskennziffern habe sie ihr Bewertungsmodell für die Franzosen aktualisiert und die Ergebnisprognosen für die Jahre 2022 und 2023 erhöht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel rechtfertigte sie mit gestiegenen Kapitalkosten. Die Aktie bleibt ihr "Top Pick" im Infrastruktursektor und steht auch auf der "Analyst Focus List"./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 00:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

