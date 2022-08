The following instruments on XETRA do have their first trading 02.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.08.2022Aktien1 SE0017486103 Inify Laboratories AB2 CNE1000057N3 HuaXin Cement Co. Ltd.3 CNE100004280 Weihai City Commercial Bank Co. Ltd.Anleihen1 US37045VAZ31 General Motors Co.2 US13607H6M92 Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]3 DE000NLB3YW5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 CH0460054403 Banca dello Stato del Cantone Ticino5 CH0522158960 Banque Cantonale de Fribourg6 CH1163572949 Banque Cantonale de Genève7 CH1170565720 Banque Cantonale Neuchâteloise8 CH0522158952 Banque Cantonale Vaudoise9 CH0522158861 Banque Cantonale Vaudoise10 CH0522158994 Basellandschaftliche Kantonalbank11 CH0522159042 Basellandschaftliche Kantonalbank12 CH0522159034 Basellandschaftliche Kantonalbank13 CH0598928742 Berlin Hyp AG14 CH1141700414 Cembra Money Bank AG15 CH1189217735 Cembra Money Bank AG16 CH0486598227 Cembra Money Bank AG17 CH1132966297 Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.18 CH1160382896 Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.19 CH1100259774 Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.20 CH1105672708 EFIAG - Emissions- und Finanz AG21 CH0593093211 Kraftwerke Oberhasli AG22 CH1112246744 Luzerner Kantonalbank AG23 CH0522158820 Luzerner Kantonalbank AG24 CH0522159000 Luzerner Kantonalbank AG25 CH0515152483 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft26 CH1137122771 Royal Bank of Canada27 CH0522158911 Scotiabank Chile S.A.28 CH1137122847 Scotiabank Chile S.A.29 CH1132966271 SpareBank 1 Nord-Norge30 CH1167887251 The Bank of Nova Scotia31 CH1148266252 The Bank of Nova Scotia32 CH0522158838 Transpower New Zealand Ltd.33 CH0598928718 UBS Group AG34 US91282CEZ05 United States of America