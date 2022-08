Das Unternehmen ist IT-Spezialist und optimiert die Kerngeschäftsprozesse seiner Kunden im öffentlichen Sektor, Banking, Insurance, Health, Manufacturing oder Automotive. Mit "in|sure" bietet ADESSO eine komplette, im Entstehen begriffene Software-Suite für das Versicherungsgeschäft an. Damit ist ADESSO in der besten Position, um vom Erneuerungszyklus der technisch veralteten IT-Systeme in dieser Branche zu profitieren. Das Wachstum ist dynamisch und liegt organisch zwischen 15 und 20 %. Umsatz 2018 noch 375 Mio. € und für 2022 hat der CEO jetzt die Prognose von 750 bis 800 Mio. € auf 800 bis 850 Mio. € bei 11 bis 12 % EBITDA-Marge erhöht. Mit KGV 23 für das nächste Geschäftsjahr und einem KGV von unter 20 für 2024 ist die Bewertung rechenbar. Dies ist ein Auszug aus der Bernecker Daily vom 01. August 2022.





