Quartalszahlen bestimmen aktuell das Handelsgeschehen bei unseren drei heutigen Protagonisten Varta, TeamViewer und Zalando. Varta veröffentlichte am Wochenende (Samstag, 30.07.) seine vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr. Am 11. August wird der Batteriehersteller über die endgültigen Finanzergebnisse berichten. Diese haben unsere beiden anderen Protagonisten vor der Brust. So wird TeamViewer am 03. August über die aktuellen Finanzergebnisse ...

