Bauunternehmer und Vermesser können jetzt frustrierende und kostspielige Unterbrechungen vermeiden, indem sie einfache Messungen mit dem neuen UnicontrolRover selbst durchführen

Unabhängig von Ausbildung und Qualifikation ermöglicht der neue UnicontrolRover jedem Anwender, Punkte mit hoher Präzision und sofortiger Digitalisierung für das 3D-Maschinensteuersystem des Anwenders zu messen und abzustecken. Diese neue Technologie wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bausektor entwickelt und über vier Monate lang intensiv auf Großbaustellen in Dänemark und anderen Ländern weltweit getestet.

Suveyer Lars Thomsen at the contractor company Harry Andersen Søn A/S (Photo: Business Wire)

Unicontrol hat bis zur Produkteinführung bereits viele Vorbestellungen des neuen UnicontrolRover entgegengenommen. Die Anwender, die das Produkt vor Ort testen konnten, sind nun so sehr von seinen Vorteilen überzeugt, dass sie zusätzliche UnicontrolRover zur Optimierung von Vermessung, Qualitätskontrolle und Dokumentation angefordert haben.

Der neue Rover mit integrierter Neigefunktion kombiniert einen leistungsstarken GNSS-Empfänger mit der bewährten, intuitiven Tablet-Schnittstelle von Unicontrol. Mit wenigen Klicks können Sie Punkte und Linien abstecken, Flächendesigns erstellen, Flächenberechnungen durchführen und mittels UnicontrolCloud Punkte und Linien mit Maschinen und Kollegen direkt teilen.

"Seit langer Zeit wünschen sich unsere Kunden einen Rover, der mit der 3D-Maschinensteuer- und Cloud-Lösung von Unicontrol integriert werden kann. Die unkomplizierte Möglichkeit zum Hochladen von Projektdateien aus UnicontrolRover in andere Unicontrol-Geräte (anstatt den Maschinenbediener mit einem USB-Stick vor Ort aufsuchen zu müssen) macht einen erheblichen Unterschied", so Ehsanullah Ekhlas, CCO bei Unicontrol.

Beim Bauunternehmen Harry Andersen Søn ist UnicontrolRover jetzt ein fester Bestandteil des Werkzeugkastens:

Wir verwenden UnicontrolRover für alle erdenklichen Vermessungsarbeiten vom Boden bis zur Kanalisation und zum Abstecken von Punkten für Bordsteinkanten sowie zur Überprüfung von Höhen nach dem Planieren. Das ist sehr praktisch, weil auf diese Weise Präzision und Zuverlässigkeit maximiert werden. Zudem beschleunigt die Neigefunktion den Messvorgang. Dank der Interaktion zwischen UnicontrolRover und Maschinensteuersystem können wir Projektdaten direkt in die Cloud hochladen so Vermesser Lars Thomsen von Harry Andersen Søn A/S.

Unicontrol ist ein Innovator bei 3D-Maschinensteuerlösungen für das Baugewerbe. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und erzielt seitdem ein exponentielles Wachstum. Heute ist Unicontrol mit eigenen Niederlassungen und Vertriebspartnern in mehr als 22 Ländern präsent.

