Gold: DAS gab's noch nie!

Anzeige / Werbung Die Produzenten verkaufen so wenig Futures, wie noch nie Produzenten eines Rohstoffs finden u.a. über den Terminmarkt die Abnehmer für ihre Produktion. Sie verkaufen Futures und liefern in der Lieferperiode des jeweiligen Kontraktes den Kontraktumfang an jene Adresse, die den Konterpart einnimmt, sprich den Future zu Beginn der Lieferperiode "Long" hält. Inzwischen ist der Anteil der Produzenten-Shorts (verkaufte Futures) im Open Interest bei weniger als 8,5%!! angelangt. Das gab es noch nie und ist abermals ein neuer Rekordwert. Es sind noch Hürden bei 1800 und 1850 Dollar zu nehmen, wo viele Stillhalter ihre Wetten platziert haben (wenn man es so ausdrücken möchte). Dann aber dürfte Gold an Dynamik gewinnen. Das langfristige Ziel liegt bei 2500$ aus meiner Erfahrung heraus. Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

