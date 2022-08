DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Rating

S&P bestätigt BBB+/Negative/A-2 Rating der GRENKE AG Baden-Baden, den 2. August 2022: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, berichtet über die neueste Rating-Maßnahme von Standard & Poor's.

Darin hat S&P Global Ratings das "BBB+/Negative/A-2" lang- und kurzfristige Emittentenrating der GRENKE AG bestätigt. Das aktuelle S&P Rating spiegelt die Basisszenario-Erwartung wider, dass die GRENKE AG weiterhin eine solide Performance und Resilienz in schwierigen Märkten zeigen wird. S&P erwartet, dass GRENKE zum Wachstum zurückkehrt, bei weiter robuster Profitabilität und Kapitalisierung. Darüber hinaus geht S&P davon aus, dass GRENKE die noch verbliebenen Schwächen in den Bereichen Transparenz, Risiko-Governance und Oversight, einschließlich Geldwäscheprävention, in 2022 beheben wird. Der aktuelle Report von S&P steht zum Download hier bereit: https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/fremdkapital Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG Pressekontakt Team Investor Relations Stefan Wichmann Neuer Markt 2 Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 Telefon: +49 (0) 171 20 20 300 E-Mail: investor@grenke.de E-Mail: presse@grenke.de Internet: www.grenke.de Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

