Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) gab heute bekannt, dass für jede im Umlauf befindliche Stammaktie der Klasse A und der Klasse B des Unternehmens eine vierteljährliche Dividende von dreißig US-Cents (0,30 USD) ausgeschüttet wird. Die Dividende wird am 15. September 2022 an die zum Börsenschluss am 1. September 2022 eingetragenen Aktionäre ausbezahlt.

Dank seiner Unternehmensgruppe ist Watts Water Technologies, Inc. ein weltweit tätiger Hersteller mit Hauptsitz in den USA, der eine der umfangreichsten Produktlinien für Sanitär-, Heizungs- und Wasserqualitätsprodukte der Welt anbietet. Die Tochtergesellschaften und Marken von Watts stellen innovative Lösungen in den Bereichen Sanitäranlagen, Heizung und Wasserqualität für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.watts.com.

