Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der August beginnt und damit die traditionelle Urlaubssaison in vielen Ländern der nördlichen Erdhalbkugel. Kein Wunder, dass die Bilanz der Aktienmärkte in diesem Monat mau ist: Der DAX fällt im August im Durchschnitt um fast 2 % (siehe Saisonale Charts). Ähnliches gilt für die anderen großen Indizes. Aber diesmal haben die Bullen eine gute Chance auf eine Sommer-Rally. Wichtiges bullishes Fehlasignal am Langfristtrend! Das gilt besonders für den S&P 500, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...