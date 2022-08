Kryptowährungen: Startet Bitcoin die nächste Rally?

Anzeige / Werbung Bitcoin und andere Kryptowährungen fielen am Montag zurück, aber nach der jüngsten Rallye bleibt die Dynamik hinter den digitalen Vermögenswerten erhalten - die Aussichten bleiben positiv. Bitcoin fiel wieder unter die Marke von 23.300 Dollar. Damit legt die größte Kryptowährung der Welt eine Verschnaufpause nach der jüngsten Kursrally ein: Im Juli ist er von 19.000 Dollar auf einen Höchststand von 24.500 Dollar geklettert - der höchste Stand seit einem dramatischen Ausverkauf Mitte Juni, der Bitcoin von 30.000 auf unter 18.000 Dollar fallen ließ. Wie an den Aktienmärkten stellt sich die Frage, ob die jüngste Aufholbewegung mehr ist als eine Bärenmarktrally? Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Ein Großteil der Rückgänge erfolgte im Gleichschritt mit den Aktien, beide Märkte fürchten eine hohe Inflation und eine Rezession im Zuge der weltweiten Straffung der Geldpolitik. Obwohl Bitcoin und andere Kryptowährungen theoretisch unabhängig vom Finanzsystem gehandelt werden sollten, hat sich gezeigt, dass sie weitgehend mit anderen risikosensiblen Vermögenswerten wie Tech-Aktien korrelieren. Bitcoin startet Gegenbewegung Aber auch der Druck innerhalb der Kryptowährungen selbst hat Bitcoin belastet, einschließlich des Zusammenbruchs des Stablecoins Terra, des Scheiterns einer Reihe von Krypto-Kreditplattformen und des Zusammenbruchs des einst hochfliegenden Hedgefonds Three Arrows Capital. Doch zuletzt sind die digitalen Vermögenswerte gestiegen, und der Bitcoin-Preis hat kürzlich einige wichtige technische Marke überschritten, was Anleger zuversichtlich stimmt. Das Chartbild bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der jüngste Widerstand bei rund 24.400 Dollar überwunden wird. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,ETH~USD

