Ben und Sarah nehmen an der Müggelmortale teil - dem verrücktesten Sprungwettbewerb Berlins. Außerdem trifft Jess die Hauptdarsteller*innen von "Mein Lotta Leben 2 - Alles Tschaka mit Alpaka" am Set. Darüber hinaus lernt Sarah Segeln und begleitet Rollstuhl-Rugby-Nationalspieler Josco Wilke bei seinen Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft. Das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Ben lernt Longboard Dancing am 8. August 2022 um 20:00 Uhr"KiKA LIVE"-Moderator Ben trifft Deborah Keser. Deborah liebt das Longboard Dancing und weiß genau, welches Equipment und welche Tipps Ben braucht, um einige spektakuläre Tricks auf dem Longboard zu zeigen. Deborah gibt ihrem Schüler eine anspruchsvolle Unterrichtsstunde, denn Ben hat ein Ziel: Er will unbedingt eine kleine Performance auf dem Longboard präsentieren - schafft er es oder nicht?Ben und Sarah bei der Müggelmortale am 17. August 2022 um 20:00 UhrAuf geht's zur Müggelmortale - dem verrücktesten Sprungwettbewerb Berlins. In ausgefallenen Kostümen müssen sich Ben und Sarah von einem Sprungturm in den Müggelsee stürzen, mit einem Fahrrad über Rampen in den See springen und sich auf dem Blob - einem gigantischen Luftkissen - in die Höhe katapultieren lassen. Je weiter, höher und spektakulärer, desto mehr Punkte gibt es von der Jury. Trauen sich die beiden, bei jedem Wettbewerb mitzumachen und schaffen sie es auf die vorderen Plätze?Jess am Set von "Mein Lotta Leben 2 - Alles Tschaka mit Alpaka" am 18. August 2022 um 20:00 UhrDie erste Klassenfahrt, peinliche Eltern und die erste große Liebe! Das alles erwartet Lotta in "Mein Lotta Leben 2 - Alles Tschaka mit Alpaka". Jess trifft die Hauptdarsteller*innen Meggy, Laila und Timothy bei den Dreharbeiten auf Amrum und drückt die Daumen, dass die Szenen im Watt abgedreht sind, bevor die Flut kommt.Sarah lernt Segeln am 27. August um 20:00 UhrSegeln ist die größte Leidenschaft der 14-jährigen Zwillinge Lucas und Moritz. Sie haben mit ihrem Sport sogar schon Preise gewonnen. Sarah besucht die beiden am Chiemsee und will von Lucas und Moritz das Segeln lernen. Schafft sie das oder geht ihr die Puste aus?Sarah beim Rollstuhl-Rugby mit Nationalspieler Josco Wilke am 31. August um 20:00 UhrBeim Rollstuhl-Rugby kann es mal richtig scheppern. Aber auch Taktik ist gefragt. Davon will sich Sarah persönlich ein Bild machen und trifft Rollstuhl-Rugby-Nationalspieler Josco Wilke. Im Trainingscamp in Großwallstadt zeigt er Sarah, wie er sich mit seinem Team auf die Weltmeisterschaft im Oktober vorbereitet."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.