Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes haben eine Stimmungseintrübung angezeigt, so die Analysten der Helaba.Sie würden mit Werten unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten auf eine Abkühlung der konjunkturellen Dynamik schließen lassen, was die Arbeit der EZB nicht leichter mache. Sie werde angesichts der auf ein Rekordhoch von 8,9% gestiegenen Inflation in der Eurozone die Leitzinsen weiter erhöhen, um ihren Auftrag der Preisniveaustabilität zu erfüllen. Dies habe ebenfalls einen dämpfenden Effekt auf die Konjunktur. Im Kampf gegen die Inflation würden die Währungshüter eine Abkühlung der konjunkturellen Dynamik zwar in Kauf nehmen, dennoch könnten sich die mittel- bis langfristigen Zinserwartungen tendenziell abschwächen. ...

