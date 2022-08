Papenburg (ots) -Das Besucherzentrum der Papenburger Meyer Werft lässt in diesen Sommerferien erstmals ein neues Programm für Kinder und Familien vom Stapel laufen: Die neue kindgerechte und abwechslungsreiche Rallye mit Maskottchen "Kalle Kreuzer" durch die 3.500 Quadratmeter große Erlebnisausstellung vermittelt spielerisch modernen Schiffbau."Das Besucherzentrum der Meyer Werft ist das ganze Jahr über ein Ziel für viele Familien mit Kindern. Speziell für die Sommerferien haben wir die Ausstellung mit der neuen Rallye altersgerecht aufbereitet", erklärt Thorsten Eden, Leiter Guest Experience.Der Bau von Kreuzfahrtschiffen mit modernster Technologie wird so für Eltern und Kinder gleichermaßen ein eindrucksvolles Erlebnis, das leicht verständlich vermittelt wird. Das Besucherzentrum zählt zu den Top-Reisezielen Norddeutschlands.Aktuell entsteht auf der Meyer Werft auch das modernste Kreuzfahrtschiff der Welt mit der erstmaligen Kombination von Flüssigerdgas (LNG) und dem größten Brennstoffzellen-System für Schiffe, das einen emissionsfreien Betrieb in den angelaufenen Häfen ermöglichen wird. Dazu ist ab sofort auch ein echtes Brennstoffzellen-Modul zu bestaunen, das Freudenberg e-Power Systems als Partner der Meyer Werft öffentlich macht.Neben den individuellen Besuchen (13 Euro für Erwachsene, 7,50 Euro für Kinder und Jugendliche) sind auch eine Premium-Tour mit einer ergänzenden Fahrt zu sonst unzugänglichen Bereichen der Werft oder das Übernachtungsangebot "Zu Besuch bei den Ozeanriesen" mit einem Aufenthalt in Papenburg buchbar.Weitere Informationen und Preise: www.besucherzentrum-meyerwerft.deDie Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbH entstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktet die Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklung inhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowie Eventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH das Besucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu den Top-Reisezielen in Niedersachsen.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Papenburg Marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122532/5287126