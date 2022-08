Durch die Ausgabe neuer Anleihen hat sich Apple am Montag 5,5 Milliarden Dollar an frischem Kapital besorgt. Der Tech-Riese nutzt dabei das hervorragende Bonitätsrating und die aktuellen Bedingungen an Anleihemarkt aus. Was mit dem Geld passieren soll, steht auch schon fest.Die Anleihen sollen in vier Tranchen mit Laufzeiten zwischen sieben und 40 Jahren ausgegeben werden. Die Verzinsung liege dabei zwischen 63 und 118 Basispunkte über dem Niveau von US-Staatsanleihen - und damit knapp unter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...