Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.08.2022

Kursziel: 28 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 30,00 auf EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihre Guidance für 2022 aufgrund eines verzögerten Produktionsbeginns des neuen AEM-Elektrolyseurs 4.0 gesenkt. Statt eines Umsatzes von EUR44,8 Mio. geht das Unternehmen nunmehr nur noch von EUR15,6 Mio. aus. Die EBITDA-Guidance sinkt von EUR-7 Mio. auf EUR-10,5 Mio. Grund für die Verzögerung sind Qualitätsprobleme bei Zuliefererbauteilen, die bis Ende August beseitigt sein sollten. Wir haben unsere Schätzungen für 2022E angepasst, halten aber an unserer Prognose für 2023E fest, da der Aufbau der Massenproduktionsstätte in Saerbeck weiterhin planmäßig verläuft. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR28 (bisher: EUR30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 30.00 to EUR 28.00.

Abstract:

Enapter has lowered guidance for 2022 due to the delayed production start of the new AEM Electrolyser 4.0. Instead of sales of EUR44.8m, the company now expects only EUR15.6m. EBITDA guidance drops from EUR-7m to EUR-10.5m. The reason for the delay is quality issues with supplier components, which should be resolved by the end of August. We have adjusted our estimates for 2022E, but maintain our forecast for 2023E, as the construction of the mass production facility in Saerbeck remains on schedule. An updated DCF model yields a new price target of EUR28 (previously: EUR30). We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24721.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°