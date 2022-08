Tübingen (ots) -Die Hitzewelle hat in Deutschland zugeschlagen und nicht selten setzen hohe Temperaturen dem Körper zu. Schlafstörungen, Schwindel oder Kopfschmerzen sind die häufigsten Symptome und auch die Leistungsfähigkeit lässt drastisch nach. Für viele Menschen ein Anlass, weniger aktiv zu sein."Die Menschen freuen sich das ganze Jahr auf den Sommer - fühlt man sich dann schlapp, ist das alles andere als erfreulich. Wer ein paar Tipps befolgt, kann auch die Hitze richtig genießen", sagt Benjamin Börner. Er leitet ein Zentrum für integrative Medizin und beschäftigt sich seit Jahren mit Leistungsfähigkeit unter allen Bedingungen. IN folgendem Artikel erklärt er, welche Maßnahmen den Kreislauf stärken können.1. Auf den Flüssigkeitshaushalt achtenGerade an warmen Tagen ist es wichtig, viel zu trinken. Einerseits, um dem Körper die benötigte Flüssigkeit zuzuführen. Andererseits, um die beim Schwitzen ausgeschiedenen Elektrolyte zu ersetzen. Besonders sinnvoll ist der Konsum einer aus Wasser und Salz bestehenden Sole - sie wirkt sogar Bluthochdruckpatienten regulierend.2. Warme Getränke kühlen den KörperZudem ist es sinnvoll, sich einmal anzuschauen, wie in südländischen Gesellschaften für Abkühlung gesorgt wird. Hier ist der Griff zu warmen Getränken sehr beliebt, denn damit lässt sich die Temperaturregulation des Körpers beeinflussen. Zugleich wird die Schweißproduktion angeregt - zwei Erfolgsrezepte gegen die Hitze.3. Auf das passende Deo kommt es anEs ist verständlich, bei warmem Wetter häufiger ein Deodorant zu verwenden. Doch Vorsicht: Sind darin Aluminiumsalze enthalten, kann die Temperaturregulation des Körpers nicht mehr wie gewünscht anlaufen - die Schweißdrüsen werden zudem verstopft. Der Organismus kann dann nicht mehr für Abkühlung sorgen.4. Auch kaltes Wasser hilftBei hohen Temperaturen ist der Sprung in den See oder ins Becken des Freibades sehr beliebt. Aber nicht jedermann hat dazu die Möglichkeit. Alternativ können kalte Fußbäder genutzt werden. Ebenso sinnvoll ist es, sich kühles Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen.5. Ein Blick auf die ErnährungZugleich ist es wichtig, Lebensmittel zu konsumieren, die bei der Senkung der Körpertemperatur ein wenig helfen. Dazu sind wasserhaltiges Obst und Gemüse, Kräuter oder Zitrusfrüchte geeignet. Suppen, aus Fleisch bestehende Gerichte oder Getreideprodukte sollten gemieden werden, da sie eher für zusätzliche Wärme im Organismus sorgen.6. Das Training für warme TageDer Körper kann übrigens auch so trainiert werden, dass es ihm künftig leichter fällt, sich an extreme Temperaturen anzupassen. Eine Kälte- und Wärmetherapie, die aus Wechselbädern und Saunagängen besteht, beugt einem allzu starken Hitzeempfinden im Sommer vor - und stärkt bei regelmäßiger Anwendung das Immunsystem.Über Benjamin Börner:Benjamin Börner ist Osteopath, Heilpraktiker und Spezialist für biologische Medizin. Zusammen mit seiner Ehefrau Ines Börner hat er das Börner Lebenswerk gegründet, das sich als Zentrum für Diagnostik und Therapie für nachhaltigen Erfolg versteht. Benjamin Börner setzt dabei auf integrative Medizin und stellt seinen Patienten eine Mischung aus Schulmedizin und Alternativmedizin zur Verfügung. Weitere Informationen unter: https://www.boerner-lebenswerk.com/Pressekontakt:Börner LebenswerkHeilpraktiker Zentrum für integrative MedizinBenjamin Börnerhttps://www.boerner-lebenswerk.cominfo@boerner-lebenswerk.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Benjamin Börner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164418/5287167