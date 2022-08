Frankfurt am Main / München (ots) -Seit fast einem halben Jahr herrscht Ausnahmezustand in Europa. Der Krieg in der Ukraine trifft nicht nur die Menschen vor Ort, sondern hat auch Auswirkungen auf Deutschland: sei es durch gestiegene Preise, knappe Rohstoffe oder durch die Aufnahme von Geflüchteten. Umso wichtiger ist es, nach wie vor gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich für Menschen in Not einzusetzen. Bereits im März haben die beiden langjährigen Partner Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) und Generali Deutschland eigene Initiativen gestartet, um den betroffenen Menschen in der Ukraine sowie den Geflüchteten zu helfen. So hat die Deutsche Vermögensberatung 1.000.000 Euro für die Soforthilfe vor Ort an den Verein "Menschen brauchen Menschen e. V." gespendet. Zur finanziellen Unterstützung von Kriegsflüchtlingen hat die Generali auf internationaler Ebene einen Notfallfonds inklusive einer Spende an UNHCR in Höhe von 3.000.000 Euro geschaffen.Nun machen sich das Familienunternehmen und die Versicherungsgruppe erneut für die Menschen aus der Ukraine stark. Als nationale Förderer unterstützen die Deutsche Vermögensberatung und die Generali Deutschland zusammen mit dem Verein "Menschen brauchen Menschen e. V." und der Stiftung "The Human Safety Net" Hilfsprojekte und Aktionen für geflüchtete Kinder und deren Familien von "Athletes for Ukraine e. V.". Ziel ist es, mit der Leidenschaft zum Sport die Integration zu fördern.""Für ein gutes Ankommen" - in einer starken GemeinschaftVor nicht einmal einem halben Jahr wurde der Verein "Athletes for Ukraine e. V." von Biathlon-Olympiasieger und Rechtsanwalt Jens Steinigen ins Leben gerufen. Mittlerweile unterstützen ihn zahlreiche Spitzensportler aktiv oder als Botschafterinnen und Botschafter. In sechs Ländern gibt es bereits Repräsentanzen. Ebenso ist es gelungen, die Sportlegende Sergej Bubka, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine, für den Verein als Ehrenbotschafter zu gewinnen. "Athletes for Ukraine e. V." organisiert verschiedene Projekte und Veranstaltungen, um Menschen zusammenzubringen und Geflüchteten zu helfen. Die Deutsche Vermögensberatung unterstützt dabei über "Menschen brauchen Menschen e. V." schwerpunktmäßig Förderprojekte für Kinder. So ist die Frankfurter Finanzberatung zukünftig gemeinsam mit der Generali Deutschland Hauptpartner der bundesweit geplanten "Kindersport-Tage". Diese sollen den Kindern Kontakte zu Vereinen ermöglichen, um die Integration der Familien zu fördern. Christopher Sitte, Vorsitzender des Vorstands von "Menschen brauchen Menschen e. V.", sagt: "Der Krieg in der Ukraine macht uns sehr betroffen. Die Menschen stehen trotz erfolgreicher Flucht vor enormen Problemen. Sportliche Aktivitäten stärken die Gemeinschaft und helfen über Verständigungsschwierigkeiten hinweg. Wir hoffen sehr, mit unserer Unterstützung einen Teil dazu beizutragen, den Kindern einen guten Start und positive Aussichten für ihre Zukunft hier bei uns zu ermöglichen. Nur wenn wir uns gemeinsam starkmachen, ist diese Krise zu bewältigen."Geplant ist, dass Vereine und Schulen die "Kindersport-Tage" eigenständig durchführen. Dazu erhalten sie von "Athletes for Ukraine e. V." beispielsweise Bekleidung für Kinder und Helfer, aber auch aktive Hilfe bei der Organisation sowie einen Kostenzuschuss. "Dank unserer nationalen Förderer Deutsche Vermögensberatung und Generali Deutschland zusammen mit 'Menschen brauchen Menschen e. V.' und 'The Human Safety Net' können wir nun bundesweit 'Kindersport-Tage' für geflüchtete Kinder organisieren. Natürlich steht aktuell gerade die Ukraine im Vordergrund. Unser Angebot gilt aber allen Kindern, die ihr Land verlassen mussten und denen wir gerne zumindest ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern wollen. Sport verbindet und hilft über Grenzen hinweg. Genau das nutzen wir, damit die Kinder gut in unserer Gesellschaft ankommen", berichtet Jens Steinigen, Initiator und erster Vorsitzender von "Athletes for Ukraine e. V.". Am 20. August wird die Initiative zudem ein Fundraisingevent mit zahlreichen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern in Ruhpolding ausrichten. Ganz im Zeichen des Sports, der alle Menschen verbindet, werden bei "Sports Connect" Spenden für die Arbeit von "Athletes for Ukraine e. V." gesammelt. Gleichzeitig warten an diesem Tag einmalige sportliche Erlebnisse mit bekannten Athleten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Gemeinsam für Menschen in NotDer Einsatz für andere verbindet "Athletes for Ukraine e. V." und die Deutsche Vermögensberatung. Für die Frankfurter Finanzberatung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen eine Herzensangelegenheit. Das Familienunternehmen setzt sich bereits seit vielen Jahren für soziale Projekte und Initiativen an den Unternehmensstandorten Frankfurt und Marburg ein. Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums des Unternehmens im Jahr 2020 wurde das soziale Engagement auch bundesweit deutlich ausgebaut. Der gemeinnützige Verein "Menschen brauchen Menschen e. V.", der maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung gefördert wird, arbeitet seit 2020 als Partner eng mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." zusammen. Er setzt sich insbesondere für die soziale Teilhabe und die Bildungschancen von wirtschaftlich und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen ein. Als einer der nationalen Hauptpartner von "Tafel Deutschland e. V." fördert die Deutsche Vermögensberatung unter anderem Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche.Förderung von Familien und KindernFür die Generali ist es ein gesellschaftliches Anliegen, Menschen in Not neue Chancen zu geben. Seit 2017 unterstützt die Generali mit ihrer Stiftung "The Human Safety Net" Familien in prekären Situationen und insbesondere die gesunde Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine setzt sich "The Human Safety Net" für Geflüchtete aus der Ukraine ein, auch als Teil der Alliance4Ukraine mit führenden Stiftungen und Unternehmen. Die Partnerschaft mit "Athletes for Ukraine e. V." ist daher für die Generali eine weitere wichtige Maßnahme zur Unterstützung und Hilfeleistung für vom Krieg Betroffene. Bereits kurz nach Kriegsbeginn hatte die Generali mit einem eigenen Notfallfonds und Mitarbeiterspenden die Arbeit von UNHCR und UNICEF in den Nachbarländern der Ukraine unterstützt. Durch die Förderung von UNICEF wurden sichere Räume für Familien geschaffen, in denen Kinder unterhaltsame Aktivitäten, Schutz sowie psychologische und materielle Unterstützung erhalten. Mit gleichem Ziel hat die Generali ihre Akademie in Bensberg in Zusammenarbeit mit der Stadt Bergisch Gladbach vorübergehend zur Unterbringung von Ukraineflüchtlingen umgestaltet.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAGÜber "Menschen brauchen Menschen e. V.""Menschen brauchen Menschen e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung und Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung gefördert.Über "Athletes for Ukraine e. V."Für den Frieden, für Freiheit und eine Demokratie, in der wir alle und unsere nächsten Generationen leben wollen, gründete Jens Steinigen im März 2022 den Verein "Athletes for Ukraine e. V.". Der Biathlon-Olympiasieger will Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung und Protest gegen den Krieg über gemeinschaftliches Engagement im Sport signalisieren. Heute zählt er mehr als 300 Mitglieder*innen an seiner Seite. "Athletes for Ukraine e. V." macht den Mut aller Sportler und Sportler*innen sichtbar, die sich gegen den Krieg und für die Solidarität mit der Ukraine einsetzen und finanzielle sowie humanitäre Hilfen ankurbeln.Über die Generali DeutschlandDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von 14,9 Mrd. Euro und rund 10 Mio. Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sind exklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe erhältlich. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet.Über "The Human Safety Net""The Human Safety Net" (THSN) ist eine globale Bewegung von Menschen, die Menschen helfen. Das Ziel ist es, das Potenzial von Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, zu erschließen, damit sie das Leben ihrer Familien und Gemeinschaften verändern können. Die Programme von "The Human Safety Net" unterstützen bedürftige Familien mit kleinen Kindern und integrieren Flüchtlinge durch Arbeit. Zu diesem Zweck arbeitet THSN mit Nonprofits und dem Privatsektor in Europa, Asien und Südamerika zusammen. 