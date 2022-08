Am 4. August startet eine Falcon-9-Rakete mit einem lasergravierten Bild ins All. Das Fotomosaik zeigt beim Zoom-in unzählige Bilder von ausgewählten Tesla-Besitzer:innen. Die Aktion "Launch Your Photo into Deep Space Orbit" reicht bis ins Jahr 2018 zurück und war damals als Reward-Programm für Neukund:innen-Empfehlungen bei Tesla initiiert. Neben einer Reihe weiterer Vergünstigungen sollten Tesla-Besitzer:innen, die eine Person aus dem persönlichen Umfeld zum Kauf eines Tesla-Modells S, X oder 3 angeregt hatten, in den Genuss kommen, ein Foto ihrer Wahl mit Elon Musks privatem Raumfahrtunternehmen SpaceX in die Umlaufbahn schicken zu ...

