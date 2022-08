Das ist dann wohl in der Tat ein ziemlich gutes erstes Halbjahr für Pfeiffer Vacuum gewesen. Jedenfalls bezeichnet CEO Britta Giesen das um 12,6 Prozent auf 440,61 Mio. Euro gestiegene Umsatzvolumen im jüngsten Zwischenbericht als "beispiellos". Tatsächlich hat das im Bereich Vakuumtechnik tätige Unternehmen auf das ohnehin schon starke erste Quartal 2022 im zweiten Jahresviertel ... The post Pfeiffer Vacuum: Typisch Bärenmarkt appeared first on Boersengefluester.

