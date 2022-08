Schwalbach am Taunus (ots) -Dank innovativer Technologie geht die cremig-pflegende Zahncreme über reinen Schutz hinaus, und verlängert die Lebensdauer unserer ZähneWie es uns morgen geht, liegt heute schon in unseren Händen. Denn wenn wir uns gut um uns selbst kümmern und auf uns achten, zahlt dies auf unser zukünftiges Ich bestmöglich ein, um glücklich und gesund zu sein. Wir stärken unseren Geist und unseren Körper mit Vitaminen, Bewegung und Meditation: Jetzt können wir das auch für unsere Zähne leisten - mit der neuen Oral-B Professional Zahnschmelz-Stärkung & Regeneration Zahncreme.Oral-B, die von Zahnärzten meist empfohlene Dentalpflegemarke weltweit, hat eine tägliche und langfristige Lösung entwickelt, um die Lebensdauer unserer Zähne zu verlängern und somit auch unser Lächeln zu bewahren. Durch unterschiedliche Einflüsse verschlechtern sich die Zähne im Laufe des Lebens. Die Bausteine, aus denen unsere Zähne bestehen, werden nach und nach abgebaut. Sei es durch Stress, zuckerhaltige Getränke, Dehydrierung, Medikamente oder nicht-ausreichendes Zähneputzen: die Zahnoberfläche verliert an Dichte und die Qualität des Zahns leidet. Offensichtliche Zeichen des Zahnverfalls wie Karies, Rissbildung und schließlich der Verlust der Zähne im Alter, sind die Folgen.Die neue Oral-B Professional Zahnschmelz-Stärkung & Regeneration Zahncreme erhöht die Dichte des Zahnschmelzes bei jedem Putzen, um die Zähne in gutem Zustand zu erhalten. Die Formel remineralisiert die Zahnoberfläche, um die Zähne zu stärken und hilft, den Zahnschmelz vor künftigem Dichteverlust zu schützen. Karies wird bereits im Frühstadium gestoppt.Die innovative Technologie der Oral-B Professional Zahnschmelz-Stärkung & Regeneration Zahncreme bietet eine dreifache Wirkung, die den Schutz der Zahndichte maximiert:1. Hervorragenden und langanhaltenden Schutz2. Remineralisierung und Wiederaufbau des Zahnschmelzes3. Abfangen und Reduzieren von BakterienDie cremig-pflegende Zahncreme mit Pfefferminz- und Eukalyptusgeschmack ist ab August 2022 in einer recycelbaren Verpackung im Handel erhältlich.Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Oral-B® kann bereits auf eine über 50 Jahre lange Geschichte von Zahnputz-Innovationen zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch effiziente Produkte und fortschrittliche Technologie mit Fokus auf eine stetige Optimierung und Erhaltung der Zahngesundheit Verbraucher und Zahnärzte auf der ganzen Welt.Pressekontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyLaura GillertOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: laura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/5287205