Augsburg (ots) -Das Immobilienevent IMMOKONGRESS 2022 von Maximilian Wolf fand am 25. Juni in der Augsburger Arena mit über 600 Teilnehmern statt. Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse und fuhr ausschließlich positives Feedback ein. Das Event brachte insbesondere den Immobilienunternehmen, Maklern, Projektentwicklern, Bauträgern und Profi-Investoren einen enormen Mehrwert. Neben der Fülle an Informationen, die sie aus den zahlreichen Vorträgen mitnehmen konnten, bestand außerdem die Möglichkeit, sich mit anderen Gästen und Experten der Branche auszutauschen.Veranstalter Maximilian Wolf: "Das branchenübergreifende Know-how und die erprobten Strategien der Speaker konnten im Anschluss der Reden in den Gesprächen zwischen den Besuchern weitergeführt werden. So wurden den Gästen am Ende der Veranstaltung viele neue Ansätze und Gedanken zur eigenen Weiterentwicklung mit auf den Weg gegeben."Von insgesamt elf Speakern wurden verschiedene Themenbereiche der Immobilienbranche aufgegriffen. Unter den Speakern befand sich Maximilian Wolf, Veranstalter des Events und Gründer und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH sowie der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest GmbH. Er hat unter anderem darüber geredet, wie er in nur fünf Jahren in einer Holdingstruktur einen privaten Immobilienbestand von über 100 Einheiten aufgebaut hat und wie man maximale Skalierung über Immobilien-Investoren schaffen kann. Darüber hinaus kam er auf das Thema der Assetklassen zu sprechen und hat hier die Grundstück-Parzellierung genauer in Augenschein genommen. Auch die Geschäftsführer der Baulig Consulting GmbH, Andreas Baulig und Markus Baulig waren unter den Gastrednern. Sie sprachen über das richtige Mindset und wie es die eigenen Resultate beeinflusst, sowie über das Branding in der Immobilienbranche.Außerdem kam Gerald Hörhan, der Investmentpunk, zu Wort. Er gab Einblick in die Veränderungen des Immobilienmarkts und wie sich der Markt in Zukunft noch entwickeln wird. Raoul Plickat, Gründer und Gesellschafter des Zahlungsanbieters Copecard hat sein Wissen über den Immobilienmarkt in Dubai geteilt und Ruben Schäfer, Geschäftsführer des DCF Verlags, Chefredakteur von drei Magazinen und PR-Experte, erklärte unter anderem, wie Pressearbeit beim Wachstum des eigenen Unternehmens helfen kann. Darüber hinaus erklärt Immobilieninvestor Nicolaus Kummer, wie man solvente Investoren findet und sie von dem eigenen Projekt überzeugt. Auch die Experten Prof. Dr. Florian Gerstenberg, Lars Neemann, Christian Kröncke, Simon Rößer und Kristin Krumm begeisterten das Publikum mit ihrem Fachwissen rund um die Immobilienbranche. Unter anderem sprachen sie über die Digitalisierung in Immobilienunternehmen, über die Auswirkungen der Politik auf den Markt und warum Steuerkenntnisse für den Erfolg am Immobilienmarkt unumgänglich sind. Ein Teil dieser Vorträge ist auf dem YouTube-Kanal von Maximilian Wolf zu sehen."Dank der extrem positiven Resonanz der Teilnehmer wird sehr bald bereits der nächste, noch größere IMMOKONGRESS geplant. Dieser soll im Jahr 2023 stattfinden und zwei Tage andauern - außerdem sollen noch mehr Experten und Gastredner zu Wort kommen, die die Gäste und Immobilieninteressierten an ihrem Wissen teilhaben lassen. Early Birds können sich bereits jetzt auf der Webseite des Kongresses anmelden. Wir freuen uns bereits sehr", sagt Maximilian Wolf.Über Maximilian WolfMaximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien & Investoren Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler und Immobilienunternehmer scheitern: der Marktzugang. Über BRIMO und DU macht er diesen Marktzugang für BRIMO Partner in Form von Makler- und Unternehmerpartnerschaften deutschlandweit zugänglich. Von den daraus entstehenden Win-win-Situationen profitieren alle Partizipierenden nachhaltig, um auch in Zukunft auf dem Immobilienmarkt erfolgreich zu sein. Außerdem wird ihr Einkommen über die richtige Positionierung, den Off-Market-Zugang und doppelte Provisionen an nur einem Objekt sowie Immobilieninvestments signifikant gesteigert.Seit dem Jahr 2020 coacht Maximilian in seiner digitalen Unternehmensberatung kleine und große Immobilienunternehmen, Makler, Bauträger, Projektentwickler, Bestandshalter, Investoren und weitere Key Player aus der Immobilienbranche bis hin zu Quereinsteigern, die sich mit Immobilien ein neues Standbein aufbauen wollen.Ein Teil der Vorträge ist hier zu finden: https://www.youtube.com/c/MaximilianWolfEarly Birds können sich unter folgendem Link bereits für den nächsten Kongress anmelden: https://www.immokongress.de/2023-super-early-bird