Die SAP-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn der Titel des deutschen Tech-Spezialisten hat in den vergangenen sechs Monaten rund 18% an Wert verloren, während es auf Jahressicht sogar um 24% nach unten ging. Was macht die SAP-Aktie langfristig? SAP-Aktie im Fokus SAP-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +57,6% an Wert gewonnen, was einer jährlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...