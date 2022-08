Nach anfänglichen Kursverlusten der Aktien von K+S haben diese am Dienstagvormittag wieder ins Plus gedreht. Zuletzt stiegen sie um 3,6 Prozent auf 21,26 Euro. Im frühen Handel hatten unerwartet schwache Quartalszahlen des Wettbewerbers Mosaic auch K+S belastet. Mosaic hatten am Vorabend nachbörslich gut drei Prozent eingebüßt. Mit Blick auf den Quartalsbericht von K+S am 11. August zeigte sich Analyst Markus Mayer von der Baader Bank optimistisch. Risiken hinsichtlich der Gasversorgung des Düngemittelproduzenten ...

