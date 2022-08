Varta-Discount-Puts mit 22% Chance bis zum Jahresendeitel

Mit der Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) geht es bereits seit geraumer Zeit nach unten. In den vergangenen 12 Monaten verlor die Aktie die Hälfte ihres Wertes. Die aktuelle Gewinn- und Umsatzwarnung und die Senkung der Prognose beförderten die Aktie am 1.8.22 auf bis zu 68,50 Euro nach unten. Bis zum Ende des Handelstages konnte sie sich allerdings wieder auf 76,44 Euro erholen.

Bis auf die Experten von Goldman Sachs, die die Aktie mit einem Kursziel von 102 Euro zum Kauf empfehlen, bekräftigten mehrere Analysehäuser mit Kurszielen von bis zu 64 Euro (Hauck & Aufhäuser) ihre Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Wer der Varta-Aktie nach den schlechten Nachrichten in den nächsten Monaten nur begrenztes Steigerungspotenzial prognostiziert, könnte eine Investition in Discount-Puts in Erwägung ziehen. Mit diesen Produkten können Anleger nicht nur bei einem fallenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite erzielen.

Discount-Put-Optionsschein mit Floor bei 80 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Varta-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Floor bei 80 Euro, BV 1, Bewertungstag 14.12.22, ISIN: DE000HB45377, wurde beim Varta-Aktienkurs von 74,83 Euro mit 8,06 - 8,17 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Floors von 80 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Floor, im vorliegenden Fall mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in vier Monaten einen Ertrag von 22,24 Prozent (=58 Prozent pro Jahr).

Notiert die Varta-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Floor, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Varta-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 85 Euro, dann wird der Schein mit 5 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 90 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Floor bei 90 Euro

Der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 100 Euro, Floor bei 90 Euro, BV 1, Bewertungstag 14.12.22, ISIN: DE000HB2YH25, wurde beim Aktienkurs von 74,83 Euro mit 9,16 - 9,27 Euro quotiert.

Da auch dieser Schein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Floors von 90 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 7,87 Prozent (=20,5 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de