Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es zu weiteren Kursgewinnen gekommen, so die Analysten der Helaba.Es gebe Konjunktursorgen, die wiederum die Zinserwartungen in Schach halten würden. Die Bundkurve werde flacher und der 10/2-Spread in den USA bleibe invers. Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei es gelungen, die Marke von 159,00 kurzzeitig zu überwinden. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und insofern seien erneute Kursgewinne möglich, wenngleich heute keine fundamentalen Impulse zu erwarten seien. ...

