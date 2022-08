Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Salm-Salm & Partner hat es geschafft, alle seine Publikumsfonds auf den höchsten der neuen Nachhaltigkeitsstandards zu heben, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Dass dies ein folgerichtiger Schritt auf einer langen ESG-Reise gewesen sei, erläutere Constantin Prinz zu Salm-Salm im Interview mit "ChampionsNews". Er nehme hierbei den Salm - Nachhaltige Wandelanleihen Global (ISIN LU0535037997/ WKN A1C323, AK I EUR) und Salm - Nachhaltige Aktien Global - klimaoptimiert (ISIN LU1480732285/ WKN A2ARDG, AK I EUR) in den Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...