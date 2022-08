E.ON-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten rund 30% an Wert verloren. Und auch langfristig hat die E.ON-Aktie (trotz attraktiver Dividendenrendite) an der Börse keinen Spaß gemacht: Im Fokus: E.ON-Aktie An der Börse verloren E.ON-Aktien in den vergangenen zehn Jahren per saldo um -40,7% an Wert, was einem durchschnittlichen...

