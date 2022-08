Die Luft scheint erst einmal raus zu sein. Vielleicht aber auch noch nicht...Qualcomm präsentierte in der letzten Handelswoche die aktuellen Finanzergebnisse. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung legte die Aktie eine überaus robuste Kursentwicklung hin. Im Anschluss an die Zahlen tauchte die Aktie allerdings noch einmal in Richtung 140 US-Dollar ab. Die Luft scheint erst einmal raus zu sein. Vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...