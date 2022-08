Kreisläufe sind entscheidend für interkontinentalen Transport und für eine nachhaltige EV-Lieferkette

COLOGNE, Germany, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um den Netto Nullpunkt bis 2050 zu erreichen, müssen die CO 2 -Emissionen des Transportsektors bis 2030 um 20 % auf 5,7 Gt sinken (Quelle IEA). Da ein erheblicher Anteil der Emissionen auf den Verkehr entfällt, werden Hoffnungen auf die Elektrifizierung gesetzt. Die Unterstützung der US-Regierung für das überparteiliche Infrastruktur Rahmenwerk,, in dem 7,5 Milliarden US-Dollar für Ladestationen und 7,5 Milliarden US-Dollar für Elektrobusse und den öffentlichen Nahverkehr bereitgestellt werden, setzt ein deutliches Zeichen für die staatliche Unterstützung, ebenso wie das "Fit for 55"-Paket der EU, das sich verpflichtet, bis 2030 alle Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % zu senken.



Um diese Ziele zu erreichen, liegt das Hauptaugenmerk auf der Frage, wie die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen für die Verarbeitung in Batterien auf nachhaltige Weise gesteigert werden kann. Aber dies ist erst ein Teil des Puzzles. Nachhaltige Wege für den Transport aller Komponenten von Elektrofahrzeugen (EV) - und nicht nur der Batterien - müssen bevorzugt werden. In einer globalen Lieferkette sind die meisten dieser Transporte interkontinental und können schnell einen beträchtlichen eigenen CO2-Fußabdruck verursachen.

"Unser Pooling-Konzept war noch nie so wichtig wie heute, da wir auf dem Weg zu 100 % E-Fahrzeugen auf unseren Straßen sind. Nachhaltiger Verkehr bleibt einfach ein Mythos, wenn seine Erzeugung auf einer CO2-intensiven Lieferkette beruht", sagt Murray Gilder, Vizepräsident von CHEP Automotive.

Das Unternehmen verfolgt seinen eigenen Nachhaltigkeitsfahrplan - insbesondere getrieben durch die Bekanntgabe der Muttergesellschaft Brambles, bis 2040 keine Treibhausgasemissionen (GHG) mehr zu verursachen - und hilft seinen Kunden, ihre eigenen Netto-Null-Ziele zu erreichen. CHEP arbeitet mit einem sogenannten "Share-and-reuse"-Modell (Teilen und Wiederverwenden) für seine Behälter und ermutigt seine Kunden, diese wiederverwendbaren Kunststoffbehälter zu mieten und von CHEPs globaler Erfahrung in den Bereichen Transportoptimierung und Kollaborationen zu profitieren.

Endurance Technologies Ltd. ist einer der führenden indischen Hersteller von Automobilkomponenten und eines dieser Kunden. Das Unternehmen war sich der leeren Transportkilometer durch unzureichend ausgelastete LKW und der erheblichen Produktschäden und -verluste, die durch Einwegverpackungen und Mehrfachumschlag entstanden, bewusst. Durch die Umstellung auf CHEPs Pooling-Modell verzeichnet Endurance nun täglich Einsparungen von 43.534 kWh Strom, 135.087 Liter Wasser und 11,32 Tonnen Abfall, ganz zu schweigen von den 118 Bäumen, die durch den Verzicht auf Einwegkartonagen jeden Tag erhalten bleiben.

