Die Palfinger AG hat zum Zweck der Auflösung der wechselseitigen Beteiligung zwischen PALFINGER und SANY HEAVY INDUSTRIES am 28.7.2022 von der Sany Europe GmbH 2.826.516 Stück eigene Aktien außerbörslich zum Erwerbspreis von EUR 35,20 je Aktie erworben. Das entspricht einem Anteil der Stimmrechte an der Palfinger AG von 7,52 %.

Gemäß § 7 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 veröffentlicht die Palfinger AG die folgenden Angaben zu diesem Erwerb:



Datum der Übertragung Stückzahl der erworbenen Aktien Davon börslich Davon außer-

börslich Anteil am Grundkapital

(%) Höchster Gegenwert je Aktie (EUR) Niedrigster Gegenwert je Aktie (EUR) Gewichteter Durchschnitts-

gegenwert (EUR) Gesamtwert der erworbenen Aktien

(EUR) 28.7.2022 2.826.516 0 2.826.516 7,52 35,20 35,20 35,20 99.493.363,20

