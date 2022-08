Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Ökotest überzeugen Lidl-Eigenmarken gleich mehrfach. So erhält der "Vemondo Bio Tofu Natur" das Gesamturteil "Sehr gut". Besonders hervorzuheben ist hier das Testergebnis der Inhaltsstoffe, welches ebenfalls "Sehr gut" ausfällt. Mit einem Preis von 0,90 Euro je 200 Gramm gehört das Lidl-Produkt zu den günstigsten im Test.Ein weiteres Highlight aus dem Food-Bereich ist die "Combino Tomatensauce Basilikum", welche mit dem Gesamturteil "Gut" abschneidet. Dieses Gesamtergebnis spiegelt sich auch bei den Inhaltsstoffen und in der Sensorik wider: Beide Bereiche wurden als "Gut" bewertet.Auch im Near-Food-Bereich stechen einige Lidl-Produkte in der aktuellen Ausgabe der Ökotest hervor. Das "Cien Nature Duschgel Bio-Citrus" hat die Gesamtnote "Sehr gut" und in der Kategorie "Inhaltsstoffe" ebenfalls die Note "Sehr gut" erhalten. Mit einem Preis von 1,35 Euro pro 250 Milliliter gehört das "Cien Nature Duschgel Bio-Citrus" zu den günstigsten Duschgelen im Test. Im umfangreichen Test der 40 Duschgele schneidet noch ein weiteres Lidl-Produkt gut ab: Das "Cien Family Duschgel Tropic" bekommt die Gesamtnote "Gut".Im Bereich der Körperpflege bewertet Ökotest auch die "Cien Fußcreme Teebaumöl" mit "Sehr gut". Die Fußcreme überzeugt mit ihren Inhaltsstoffen (Note: "Sehr gut"), da sie frei von Kunststoffverbindungen ist. Ein weiterer Pluspunkt ist auch hier der günstige Preis in Höhe von 1,25 Euro pro 100 Milliliter. Darüber hinaus erhält auch die "Cien Men Feuchtigkeitscreme Hydro Sensitive" das Gesamturteil "Gut". Auch diese Creme ist frei von Kunststoffverbindungen in der Rezeptur und schneidet im Bereich Inhaltsstoffe ebenfalls mit "Sehr gut" ab. Mit einem Preis von 2,55 Euro je 50 Milliliter zählt sie zu den günstigsten Produkten im Test.Weiteres Bildmaterial finden Sie im Lidl-Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2022/220802_oekotestergebnisse_august2022'startdate=&enddate=&category=215&search=).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5287547