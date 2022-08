Kurzmeldung: Der Sberbank ADR (WKN: A1JB8N) gehörte neben Gazprom (WKN: 903276) zu den beliebtesten russischen Aktien westlicher Anleger. Kein Wunder: Die Sberbank gehört wie Gazprom mehrheitlich dem russischen Staat, so dass eine fortlaufende Existenz gesichert war. Gleichzeitig besitzt das Bankinstitut eine dominierende Marktposition und schüttete seine Gewinne in schöner Regelmäßigkeit in Form ansehnlicher Dividenden aus. Sberbank ADRs vermutlich ...

