Von wegen Sommerpause: Die vergangene Woche hatte es in sich. Der DAX legte 3,4 Prozent zu. In den USA schaffte der S&P 500 sogar 4,5 und die Tech-Werte der Nasdaq 5,5 Prozent. Kein Wunder also, dass Technologie-Titel auch auf wikifolio.com besonders viel gehandelt wurden. Was ge- oder verkauft wurde und warum, erfährst du hier. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Verbio 15,16% Nordstern 2 SMA Solar 13,79% OnlyOneWorld 3 PayPal 6,70% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Formycon 7,91% Marktsentiment ...

