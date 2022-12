Welche Aktien waren weltweit die besten oder die schlechtesten im November? Wir haben unsere Datenbank durchforstet und erstaunliche Gewinner und Verlierer gefunden. Von Roland Frank und Marian Kopocz Anleger setzen gerne auf steigende Aktien, um vom aktuellen Momentum zu profitieren. Denn schließlich heißt es ja nicht umsonst: The Trend is your Friend. Und so gilt dies auch für aktuell schlechte Aktien, die man vielleicht besser meiden möchte, bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...