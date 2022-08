DJ Mittelständische Investment-Boutique Wegerich und Söhne AG mit neuem Internetauftritt

DGAP-Media / 2022-08-02 / 14:00 Frankfurt am Main, 02.08.2022: Die mittelständische Investment-Boutique Wegerich und Söhne AG hat einen neuen Internetauftritt unter www.wegerich.ag gelauncht. Ziel ist eine übersichtliche Darstellung des Leistungsspektrums für mittelständische Unternehmen im Bereich der Finanzierung über den Kapitalmarkt. Das Haus Wegerich unterstützt Mandanten rund um die passende Finanzierungslösung aus Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital. "Als Emissionsbegleiter betreuen wir Unternehmen von der Analyse des Kapitalbedarfs, über die Strukturierung bis hin zur Platzierung der Transaktion", sagt Vorstand Andreas Wegerich. "Unser gesamtes Team ist mit voller Leidenschaft dabei, die besten Lösungen zu finden und erfolgreich umzusetzen." Zuletzt hat die Wegerich und Söhne AG mit der sdm SE einen der erfolgreichsten Börsengänge der vergangenen Jahre in Deutschland begleitet. Obwohl es Small-Caps (Nebenwerte mit geringer Makrtkapitalisierung) besonders schwer haben und das Börsenumfeld im Herbst 2021 schwieriger wurde, gelang dem Sicherheitsdienstleister aus München der Sprung aufs Parkett. Seitdem hat sich die sdm SE Aktie (WKN: A3CM70) deutlich positiv entwickelt. Heute stehen dem Unternehmen sdm SE umfangreiche Eigen- und Fremdkapitalmittel zur Finanzierung von Übernahmen und weiterem Wachstum zur Verfügung. Wegerich, Prof. Dr. Hofmann, Zantiotis & Söhne AG Goethestraße 26-28 DE-60313 Frankfurt am Main HRB 121917 Tel.: 0049 69 348 70 250 Email: info@wegerich.ag

