Der Google Assistant findet sich werksmäßig auf den meisten Android-Smartphones und soll die Nutzung mit einem einfachen "Okay Google" vereinfachen. Wer auf die Funktionen der KI verzichten möchte, kann den Sprachassistenten auch deaktivieren. Wir erklären, wie's geht. "Hey Google, schalte das Licht in der Küche aus." "Okay Google, stell den Timer auf zwölf Minuten." "Hey Google, was ist eine Beistellziege?" Ein Sprachassistent ist schon praktisch: Der kann vieles und weiß fast alles. Der Google Assistant ist dabei einer der am weitesten verbreiteten Sprachdienste - und einer der besten. ...

