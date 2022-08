Wie heute bekannt wurde, will der britische Ölkonzern BP seine Anleger an den ölpreisbedingten Milliardengewinnen teilhaben lassen. Das neue Aktienrückkaufprogramm habe ein Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar, teilte der Konzern am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal in London mit. Zudem soll eine Zwischendividende von über 6 US-Cent je Aktie ausgeschüttet...

Den vollständigen Artikel lesen ...