DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. August 2022 (vorläufige Fassung)

=== 02:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei Money Marketeers of New York University *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juli *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris 06:35 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 2Q, Venlo 06:50 DE/Basler AG, Ergebnis 1H, Ahrensburg *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:45 Presse- Telefonkonferenz; 08:30 Analysten-Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 2Q (07:45 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 2Q (15:00 Telefonkonferenz), Landsberg 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q, Duisburg *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris 07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H, Amsterdam *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Telefon-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Metzingen 07:30 DE/Auto1 Group SE, Trading Update 2Q, Berlin 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4 Mrd Euro zuvor: -1,0 Mrd Euro Export kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Import kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 08:15 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q, Kopenhagen *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 50,1 zuvor: 51,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,1 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 53,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 52,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,6 zuvor: 53,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 52,0 *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Videokonferenz zum Ergebnis 1H, Friedrichshafen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,3 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+35,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+36,3% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore 13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 2Q, Cambridge *** 13:30 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 52,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,0 Punkte zuvor: 55,3 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Norwalk *** 22:02 DE/Morphosys AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Planegg 23:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q, Saskatoon *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juli - DE/Fortsetzung (bis 4.8.) der Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten bei Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Dienstleistungen (LTLS), Lufthansa Cargo, Lufthansa Service Gesellschaft (LSG), Frankfurt *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q, Rom ===

